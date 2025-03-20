Сенатор заявила о необходимости срочных мер по предотвращению бесконтрольного экспорта собак данной породы за границу, защите их генофонда и недопущению скрещивания с другими породами.

По словам Жексенбай, во многих странах национальные породы собак находятся под государственной охраной. Например, в Японии, Турции и Туркменистане введены ограничения на экспорт акита-ину, кангалов и алабаев, что позволяет сохранить чистоту породы.