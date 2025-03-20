Сенатор заявила о необходимости срочных мер по предотвращению бесконтрольного экспорта собак данной породы за границу, защите их генофонда и недопущению скрещивания с другими породами.
По словам Жексенбай, во многих странах национальные породы собак находятся под государственной охраной. Например, в Японии, Турции и Туркменистане введены ограничения на экспорт акита-ину, кангалов и алабаев, что позволяет сохранить чистоту породы.
«Казахская борзая тазы — уникальная порода собак, сформировавшаяся на протяжении тысячелетий в казахской степи. Сегодня существуют серьезные риски потери чистокровных тазы из-за их скрещивания с другими породами и вывоза за границу без контроля. Чтобы предотвратить это, необходимо внести изменения в законодательство», — заявила она.
Бибигуль Жексенбай считает, что Казахстану необходимо ввести жесткие ограничения на вывоз тазы, либо полностью запретить их экспорт, либо обязать получать специальное разрешение от государственных органов.
Также сенатор предложила пересмотреть дату празднования дня тазы и тобета. По ее мнению, перенос с сентября на первую неделю ноября, в период традиционного начала охотничьего сезона, позволит усилить культурную значимость праздника и укрепить его связь с историческими традициями.