Какие выходные ждут их в 2025 году выяснял корреспондент Tengrinews.kz в министерстве труда РК.

В январе следующего года выходные выпадают на следующие дни.

Для пятидневной рабочей недели:

30 и 31 декабря (понедельник, вторник) – рабочий день;

1 и 2 января (среда, четверг) – выходной, Новый год;

3 января (пятница) – рабочий день;

4 и 5 января (суббота, воскресенье) – выходной;

6 января (понедельник) – рабочий день;

7 января (вторник) – выходной, Рождество по православному календарю

Для шестидневной рабочей недели:

30 и 31 декабря (понедельник, вторник) – рабочий день;

1 и 2 января (среда, четверг) – выходной, Новый год;

3 и 4 января (пятница, суббота) – рабочий день;

5 января (воскресенье) – выходной;

6 января (понедельник) – рабочий день;

7 января (вторник) – выходной, Рождество по православному календарю.

Похожая картина ждет казахстанцев в мае. Четверг, 1 мая, будет выходным, пятница, 2 мая, должна быть рабочей, а 3-4 мая выпадают на субботу-воскресенье. 5-6 мая будут рабочими днями, 7 мая — День защитника Отечества, 8 мая — рабочий день, а 9 мая — День Победы. Здесь также, по нашему мнению, не исключены переносы.

День столицы Казахстана, отмечаемый 6 июля, в 2025 году выпадает на воскресенье.

«В рассматриваемом случае 6 июля 2025 года приходится на воскресенье, в связи этим 7 июля 2025 года (понедельник) будет являться выходным днем«, — отметили в министерстве труда.

Так что в июле казахстанцев будут ждать длинные выходные: 5, 6 и 7 июля.

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