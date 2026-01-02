На портале электронного правительства опубликован официальный календарь праздничных выходных в Казахстане на 2026 год. Поскольку ряд дат выпадает на субботу и воскресенье, предусмотрен перенос выходных дней.

Для казахстанцев с пятидневной рабочей неделей календарь предусматривает 15 дополнительных выходных:

Январь — 3 дня

Дополнительный отдых связан с новогодними праздниками и Рождеством.

Март — 4 дня

Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье, поэтому выходным станет понедельник, 9 марта.

Два из трёх дней празднования Наурыза — 21 и 22 марта — также выпадают на выходные, в связи с чем дополнительными выходными будут 24 и 25 марта.

Итого в марте дополнительные выходные: 9, 21, 23, 24 и 25 марта.

Май — 4 дня

В мае отмечаются День единства народа Казахстана (1 мая), День защитника Отечества (7 мая) и День Победы (9 мая).

Поскольку 9 мая выпадает на субботу, выходным днём станет 11 мая (понедельник) .

Первый день Курбан-айта в 2026 году приходится на 27 мая.

Июль — 1 день

6 июля — День столицы.

Август — 1 день

День Конституции (30 августа) выпадает на воскресенье, поэтому дополнительным выходным станет 31 августа (понедельник).

Октябрь — 1 день

День Республики (25 октября) приходится на воскресенье — выходной переносится на 26 октября (понедельник).

Декабрь — 1 день

16 декабря — День Независимости.

