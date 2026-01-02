На портале электронного правительства опубликован официальный календарь праздничных выходных в Казахстане на 2026 год. Поскольку ряд дат выпадает на субботу и воскресенье, предусмотрен перенос выходных дней.
Для казахстанцев с пятидневной рабочей неделей календарь предусматривает 15 дополнительных выходных:
Январь — 3 дня
Дополнительный отдых связан с новогодними праздниками и Рождеством.
Март — 4 дня
Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье, поэтому выходным станет понедельник, 9 марта.
Два из трёх дней празднования Наурыза — 21 и 22 марта — также выпадают на выходные, в связи с чем дополнительными выходными будут 24 и 25 марта.
Итого в марте дополнительные выходные: 9, 21, 23, 24 и 25 марта.
Май — 4 дня
В мае отмечаются День единства народа Казахстана (1 мая), День защитника Отечества (7 мая) и День Победы (9 мая).
Поскольку 9 мая выпадает на субботу, выходным днём станет 11 мая (понедельник) .
Первый день Курбан-айта в 2026 году приходится на 27 мая.
Июль — 1 день
6 июля — День столицы.
Август — 1 день
День Конституции (30 августа) выпадает на воскресенье, поэтому дополнительным выходным станет 31 августа (понедельник).
Октябрь — 1 день
День Республики (25 октября) приходится на воскресенье — выходной переносится на 26 октября (понедельник).
Декабрь — 1 день
16 декабря — День Независимости.
Пиротехника, катки и парковки: с какими вопросами звонили в полицию в Новый год
Опасения о массовом переезде бизнеса из Казахстана прокомментировали в минфине
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.