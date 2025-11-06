USD 524.94 EUR 602.79 RUB 6.45

Переобувайтесь! Прогноз погоды в Костанае и области

— Сегодня, 15:46
колесо,гололед,дорога

pixabay.com

В ближайшие сутки на западе, севере и востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь и снег), низовая метель и гололёд. Ночью и утром 7 ноября на севере и востоке местами туман.

По области

  • Осадки: дождь, снег; местами низовая метель.
  • Гололёд: вероятен на дорогах и тротуарах.
  • Туман: ночью и утром на севере и востоке.
  • Ветер: юго-западный 9–14 м/с, на западе, севере и востоке порывы до 15–20 м/с.
  • Температура: ночью –4…+1 °C, днём 0…+5 °C.

Костанай

  • Погода: облачно, дождь и снег, местами низовая метель, гололёд.
  • Ветер: юго-западный 9–14 м/с, днём порывы до 15–20 м/с.
  • Температура: ночью 0…–2 °C, днём +2…+4 °C.


