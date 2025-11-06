В Костанае — дефицит автогаза: талоны, многочасовые очереди и обещанные поставки
На автозаправках Костаная — длинные очереди и продажа сжиженного газа преимущественно по талонам. Водители сообщают,...
В ближайшие сутки на западе, севере и востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь и снег), низовая метель и гололёд. Ночью и утром 7 ноября на севере и востоке местами туман.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.