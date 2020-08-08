Перепись населения Казахстана перенесли

Национальную перепись населения в Казахстане перенесли, передает передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Напомним, провести национальную перепись населения планировалось с 1 по 30 октября 2020 года.

«В связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и вводимыми ограничительными карантинными мерами в стране принято решение о переносе национальной переписи населения на октябрь 2021 года», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что методы проведения национальной переписи населения остаются без изменений, то есть с 1 по 15 октября проводится интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах.

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