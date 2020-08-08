Перепись населения Казахстана перенесли

vlast.kz
Национальную перепись населения в Казахстане перенесли, передает передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Напомним, провести национальную перепись населения планировалось с 1 по 30 октября 2020 года.
В комитете отметили, что методы проведения национальной переписи населения остаются без изменений, то есть с 1 по 15 октября проводится интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
97829 - зарегистрированно
71609 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
3021 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан Касым-Жомарт Токаев Костанай Костанайская область новости общество перепись населения РТН