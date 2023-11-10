Перепись населения Казахстана: в стране увеличилось число работающих женщин

Бюро национальной статистики опубликовало очередной сборник по итогам переписи населения 2021 года с данными о занятости населения, об этом сообщает informburo.kz

В декабре 2021 года бюро представило предварительные результаты переписи населения 2021 года, а в июле 2022 года – краткие итоги переписи. Окончательные итоги работы в виде сборников публикуют на официальном сайте Бюро национальной статистики.

Численность занятого населения страны по сравнению с данными переписи 2009 года увеличилась на 39% и составила 9,2 млн человек. Основная часть занятого населения сосредоточена в городах – более 5,7 млн человек. В 2009 году этот показатель составлял 3,6 млн.

Если рассматривать распределение занятости по возрастным группам, то самая многочисленная группа занятых приходится на возраст 30-34 года и составляет 1 млн 450 тысяч работников.

«Также в период между переписями заметно увеличилась доля занятых с высшим образованием – с 27,1 до 30,8%. С 2009 года доля женщин в составе рабочей силы также ощутимо выросла – на 1,4 млн человек», – сообщает Бюро национальной статистики.

Что касается отраслей, то, по данным переписи, значительная часть казахстанской рабочей силы занята в сельском хозяйстве –1,41 млн человек. Далее следует сектор оптовой и розничной торговли – 1,35 млн человек. Третье место по уровню занятости занимает промышленность – 1 млн работников.

Во время обработки данных переписи специалисты Бюро нацстатистики также выявили некоторые гендерные различия внутри этих секторов: более высокая доля мужчин (около 17%) занята преимущественно в сельском хозяйстве, в то время как женщины (16%) работают преимущественно в торговле.

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