Перепись населения могут отложить на 2021 год

Перепись населения может быть отложена на следующий год. Такое предложение подготовили в министерстве национальной экономики, чтобы не допустить новых очагов распространения коронавирусной инфекции. Однако официального решения о переносе еще не получено, передает alau.kz

В этом году в Казахстане была запланирована перепись населения. Она должна была состояться с 1 по 30 октября. Но теперь сроки ее проведения оказались под вопросом. И все из-за разгула пандемии.

«Для нивелирования рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, министерство национальной экономики внесло предложение в правительстве о переносе национальной переписи на следующий год. Мы ждем соответствующего решения»,- сообщил Руслан Даленов, министр национальной экономики.

Пока в министерстве ждут решения о переписи, там занимаются разработкой другого плана. Он касается экономического развития страны. Такой стратегический план уже существовал, но теперь его придется корректировать на фоне коронавируса и мирового ослабления экономики.

«Будет сформирован стратегический план до 2025 года в новой редакции, который определит основные ориентиры нового экономического курса страны на среднесрочную перспективу. Главной задачей станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности, эффективном развитии импортозамещения»,- рассказал Руслан Даленов.

План развития экономики Казахстана должен затронуть все основные сферы ее развития. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и привлечение инвестиций, и наращивание экспорта. Поддерживать придется и экономику среди населения. На сегодня для этого развернуты программы занятости, такие как дорожная карта. Большая часть вошедших в нее проектов уже активно реализуют.

«На сегодня отобрано к реализации 6,5 тысяч социально-значимых проектов с планом создания 255 тысяч рабочих мест. Уже начата реализация почти 6 тысяч проектов, на которых создано 123 тысячи рабочих мест»,- озвучил информацию министр.

До конца года мерами занятости охватят больше 1 миллиона 200 тысяч человек. Такие планы озвучил министр национальной экономики. Чтобы обеспечить стабильность на рынке труда, был выделен 1 триллион тенге в рамках дорожной карты занятости. Она должна решить вопросы не только рабочих мест, но и инфраструктурного развития регионов, а также обеспечить населенные пункты газом и питьевой водой.

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