Перепись населения планируют провести в октябре 2021 года

Национальная перепись населения должна пройти уже в этом году. Планируется, что в период с 1 по 30 октября будут собраны все требующиеся данные о проживающих в нашей стране казахстанцах. Особенностью этой переписи станет способ ее проведения. Чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом, анкетирование пройдет в онлайн формате, передает alau.kz

За годы независимости перепись населения в Казахстане проходила дважды: в 1999 и 2009 годах. Очередной подсчет населения должен был состояться еще в 2019 году. Подготовку к нему начали за 2 года до запланированной даты. Но в итоге сначала перепись отложили на 2020 год из-за организационных моментов, а потом и вовсе разгорелась пандемия, и в стране были заняты другой статистикой. Впрочем и теперь обстановка не самая лучшая для массовых подомовых обходов, но затягивать масштабное событие и дальше в Правительстве больше не намерены.

«Согласно решению высшего совета по реформам при Президенте национальная перепись будет проведена в текущем году. Новшеством национальной переписи 2021 года является внедрение современных цифровых технологий и автоматизации процесса»,- сказал на заседании Правительства председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов.

Использовать технологии планировали и раньше. Это объяснялось веянием времени. Но теперь сама ситуация сложилась таким образом, что поступив иначе можно спровоцировать еще больший рост заболеваемости «ковидом». Поэтому казахстанцам предстоит самостоятельно стать участниками переписи, не дожидаясь прихода в их дом интервьюеров. Для этого достаточно иметь выход в интернет.

«Проведение интернет опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz, который при помощи виртуального помощника даст возможность респондентам вне зависимости от места нахождения самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи»,- сообщил Кайрат Келимбетов.

Тем не менее, охватить абсолютно все население интернет-опросом видимо не получится в силу разных причин. В отдаленных регионах могут быть проблемы с провайдером, а некоторые пенсионеры могут проживать одни и самостоятельно справиться с заполнением анкеты им будет сложно. Для таких случаев предусмотрели еще один вариант проведения переписи.

«Традиционный сплошной обход с соблюдением необходимых санитарных норм будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме. Планируется проведение этих мероприятий в октябре»,- пояснил председатель.

При обходе интервьюеры не будут приносить с собой бумажную анкету. В их арсенале появятся электронные планшеты. В дальнейшем всю эту технику планируют передать в школы регионов. Напомним, согласно данным переписи населения проведенной в 2009 году количество людей, проживающих в нашей стране, составляло 16 миллионов человек. На данный момент, по сведениям казахстанского бюро национальной статистики, эта цифра приближается к 19 миллионам.

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