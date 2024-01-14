Переписать учебники истории предлагает сенатор

Сенатор Дархан Кыдырали в своем депутатском запросе предложил переписать учебники истории, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Тюркская академия проводила исследование Улуса Джучи, организовывала экспедиции, проводила собрания в ЮНЕСКО.

«Надеемся, что многотомник истории Казахстана завершится в этом году. Также представят новые данные, касающиеся Улуса Джучи. Предпочтительнее было бы переписать школьные учебники на основе этого многотомника, в нем должно быть подчеркнуто, что Джучи является предком казахских ханов. К примеру, в учебнике для 6-7 классов государству Могулистан посвящен один параграф. В учебнике для 10 класса – всего 4-5 строк. Известно, что на земле великих могулов, где проходил знаменитый Таласский курултай, было основано Казахское ханство. Таким образом, следует привести эту дисциплину в методологическую последовательность и отдать приоритет изучению образования нашей государственности», отметил Дархан Кыдырали.

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