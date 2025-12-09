В стране готовятся ужесточить ответственность для продавцов и компаний, вводящих покупателей в заблуждение. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о защите прав потребителей, сообщил депутат Мажилиса Мурат Абенов, передает lsm.kz

Деньги за товар вернут, но еще и оштрафуют

По словам депутата, новые нормы предполагают увеличение штрафов за нарушение прав потребителей. Теперь продавцу будет не только обязательно вернуть деньги за некачественный или несоответствующий товар, но и дополнительно выплатить штраф.

«Мы увеличиваем штрафы за нарушение прав потребителей. То есть продавец должен будет вернуть деньги за товар и еще сверху выплатить штраф. Например, вернет 1 млн тенге за товар плюс 100 тыс. тенге штрафа. Предпринимателю должно быть невыгодно нарушать права потребителей», – подчеркнул Мурат Абенов.

Сначала претензия, потом суд

Законопроектом также предусматривается упрощение для граждан порядка обращения с жалобами. Покупатель сможет направить претензию напрямую продавцу. Если в течение 10 дней ответа не последует, у него появится право обратиться в суд.

При этом депутат напомнил, что граждане и сейчас могут сразу подавать иски:

«Каждый гражданин имеет право на правосудие, это прописано в Конституции. Иногда судьи предлагают сначала обратиться в другие инстанции, потому что не хотят заниматься такими делами. Но это неправильно», – отметил он.

Переписка в WhatsApp станет частью договора

Одна из ключевых новаций касается онлайн-покупок и дистанционной торговли. В законопроекте закрепляется, что переписка в мессенджерах, аудиосообщения и видеозаписи могут считаться частью договора между покупателем и продавцом.

«Сейчас у многих онлайн-договоры, на руках у людей никаких бумаг нет. Поэтому мы предусмотрели, чтобы любой разговор, видеозапись, переписка в WhatsApp считались частью соглашения. Если мы всё обсудили в мессенджере, я перевел деньги, а продавец написал, что гарантия — три года, то это уже договор. И если обязательства не выполнят, продавец не сможет сказать: «У нас с тобой ничего нет, я ничего не подписывал»», – пояснил Абенов.

По его словам, эта норма нужна для того, чтобы уравнять позиции простых граждан и компаний, которые располагают штатом юристов.

«Главный принцип – быть на стороне людей»

Депутат также напомнил, что при рассмотрении законопроекта о банках парламентарии уже инициировали поправки, усиливающие защиту обманутых клиентов финансовых организаций.

Он рассказал, что после этого банки направили коллективную жалобу на него и депутата Бакытжана Базарбека, однако к парламенту за месяц обратились около 500 граждан, ставших жертвами мошеннических онлайн-кредитов.

«Главный принцип закона о защите прав потребителей – быть на стороне простых людей, обманутых бизнесом. Против них выступают целые предприятия, и они изначально сильнее в этом споре», – резюмировал Мурат Абенов.

