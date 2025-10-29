С 1 ноября в Казахстане вступает в силу обновлённая методика расчёта объёмов услуг по водоснабжению и водоотведению. В Министерстве индустрии и строительства подчёркивают: разговоры о том, что из-за нововведений жильцам придётся «переплачивать за соседей», не соответствуют действительности. Методика не вводит новых платежей и не повышает размер оплаты.

В ведомстве пояснили, что документ устанавливает единые правила определения объёмов воды, подаваемой и отводимой водоканалами. Как и прежде, оплата рассчитывается по показаниям приборов учёта на границе ответственности (между сетями потребителей и водоканала). Там, где счётчиков нет, применяется норма потребления, утверждаемая акиматами.

Для жильцов многоквартирных домов порядок также остаётся прежним . Если в доме есть общедомовой счётчик, а часть квартир не оборудована индивидуальными приборами, разница между общедомовым и индивидуальными показаниями распределяется пропорционально между участниками кондоминиума. Этот механизм действовал и раньше; теперь он чётко закреплён, чтобы исключить разночтения.

«Методика не изменяет принципов оплаты. Она лишь делает систему более прозрачной. Где установлен счётчик — человек платит только за своё потребление, без счётчика — по утверждённой норме. Разница показаний между общедомовым и индивидуальными приборами — это общедомовые нужды, а не чья-то ошибка или штраф. Никаких скрытых начислений не будет. Такой порядок расчёта разницы между показаниями приборов действовал и ранее», — подчеркнул Нурсултан Керемкулов, заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ.

Таким образом, для собственников жилья ничего не меняется: методика закрепляет существующую практику и делает её единой и понятной для всех регионов страны. Плата за воду не вырастет, заверяет министерство.

