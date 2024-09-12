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Переплату за комуслуги казахстанцы смогут вернуть

Фотография для новости Переплату за комуслуги казахстанцы смогут вернуть

pixabay.com

Казахстанцы смогут получить «живые» деньги от переплаты за услуги ЖКХ. Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в Мажилисе пообещал рассмотреть такую возможность, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Журналисты спросили у министра, почему средства от переплаты возвращаются в виде «мифических гигакалорий», а не «живыми» деньгами.

«Мы проработаем это. Можно деньгами возвращать, можно другими методами зачесть. Но над этим мы поработаем», — пообещал Байбазаров.

Журналисты также попросили объяснить, зачем в этом случае вводить «длинные» инвестиции для сглаживания роста тарифов.

«В нашей стране платят три категории – юридические лица, бюджетные организации и население. Я могу заверить, что население платит наименьшую сумму, чем эти две категории. (…) Что касается «длинных» денег – они нужны. Одно дело – резко повышать тарифы на 30-40 процентов, и этого не хватает. Потому что слишком дорогие капитальные затраты, чтобы починить, запустить турбины и так далее. Поэтому мы предлагаем, чтобы они могли взять на 15 лет деньги, отремонтировать и в течение этих 15 лет возвращать через тарифы», — пояснил министр.

Нурлан Байбазаров добавил, что в компаниях жилищно-коммунального хозяйства нет понятия рентабельности.

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