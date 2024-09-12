Переплату за комуслуги казахстанцы смогут вернуть

«Мы проработаем это. Можно деньгами возвращать, можно другими методами зачесть. Но над этим мы поработаем», — пообещал Байбазаров.

Журналисты также попросили объяснить, зачем в этом случае вводить «длинные» инвестиции для сглаживания роста тарифов.

«В нашей стране платят три категории – юридические лица, бюджетные организации и население. Я могу заверить, что население платит наименьшую сумму, чем эти две категории. (…) Что касается «длинных» денег – они нужны. Одно дело – резко повышать тарифы на 30-40 процентов, и этого не хватает. Потому что слишком дорогие капитальные затраты, чтобы починить, запустить турбины и так далее. Поэтому мы предлагаем, чтобы они могли взять на 15 лет деньги, отремонтировать и в течение этих 15 лет возвращать через тарифы», — пояснил министр.

Нурлан Байбазаров добавил, что в компаниях жилищно-коммунального хозяйства нет понятия рентабельности.