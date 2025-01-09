В минувшие праздники в медучреждении сложилась непростая ситуация. Больница физически не могла госпитализировать всех больных, которые к ним поступали. В основном, это были дети с тяжелыми вирусными инфекциями.

На днях в социальных сетях внимание пользователей привлекло видео из корпуса инфекционного отделения костанайской областной детской больницы. Он находится по улице Леонида Беды 23Б. На кадрах видно, что прямо в коридорах, на лавочках расположились вещи родителей. А именно, сумки, подушки, пледы и одеяла.

В комментариях под этим видео, люди разделились на два лагеря. Кто-то не удивляется сложившейся ситуации, а кто-то очень возмущается, а есть даже те, кто узнал свои вещи.

«О, наша скамейка, наши вещи. На ней мы провели «адскую» ночь, но на следующий день после обеда места освободились. Нас сразу предупредили, что палаты все заняты, даже кровати нет, но деваться было некуда. Важнее, было получить лечение».

«Печально за наши больницы. И детей больных очень много. Главное, чтобы были доктора и персонал, которые могут оказать помощь ребенку»

«Мы только оттуда. Больница переполнена, мест не хватает, персонал с ног валится, санузел один на весь этаж».

Как оказалось, в минувшие праздники, детская областная больница действительно была переполнена. По словам руководства, они к этому готовились, поскольку сейчас, как отмечают специалисты, эпидсезон в самом разгаре.

«Да, у нас идет повышение заболеваемости среди детского населения. Это вирусные, бактериальные, конечно, инфекции. И, к сожалению, что сейчас, на праздничные выходные дни, да, был большой наплыв пациентов. Мы не можем отказать никому в медицинской помощи. Особенный приоритет — это дети до года, и если дети заболевают, мы конечно стараемся их госпитализировать, потому что динамически наблюдать при поликлиниках в выходные дни не было бы такой возможности, а дети, к сожалению, могут очень быстро «затяжелеть», — говорит и.о.директора Костанайской областной детской больницы Динара Ибрашева.

Динара Ибрашева также добавила, что обычно родители обращаются к ним не на начальной стадии заболевания детей, что тоже усложняет ситуацию. Кроме того, в праздники медики работали в усиленном режиме. И, плюс к этому, в инфекционном и пульмонологическом отделениях в общей сложности добавили 45 койко-мест.

«Не каждый раз, но бывают случаи, когда большой наплыв пациентов, мы оставляем их «при себе», этих пациентов. Но, стараемся, как можно быстрее эту ситуацию разрешить, то есть пациентов мы по мере выписывания — размещаем, тех детей, которые находятся у нас в коридорах сразу же в палаты. Буквально, это несколько часов занимает, от пяти, шести часов», — объяснила Динара Ибрашева.

В основном, сейчас дети болеют тяжелыми вирусными инфекциями, которые дают осложнения. Специалисты отмечают, что в последнее время много малышей до года с обструктивным бронхитом, а также несовершеннолетние нередко болеют и пневмониями. Врачи призывают, беречь себя и здоровье своих детей. А в эпидсезон, как можно меньше находиться в местах скопления людей.

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