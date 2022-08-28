«Перепродают россиянам»: на жалобы по льготному автокредитованию ответили в АКАБ

На жалобы казахстанцев о том, что купленные по программе льготного автокредитования автомобили перепродают в Россию, ответили в Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АКАБ.

В Telegram-канале Kozachkov offside появилось сообщение от казахстанцев, которые не могут получить машины по льготным кредитам, якобы потому что новые автомобили перепродают в Россию по завышенным ценам.

В пресс-службе ассоциации прокомментировали данное сообщение.

«В Казахстане по программе льготного кредитования могут купить автомобиль только граждане Казахстана. Автомобили, реализованные по льготному кредитованию, не могут быть проданы третьим лицам, потому что на все автомобили, купленные в кредит, накладывается обременение на отчуждение, пока весь кредит не будет погашен. То есть сначала требуется погасить кредит, а потом можно перепродавать», — ответили в АКАБ.

При этом один человек может купить по льготному кредитованию один автомобиль раз в два года.

«В некоторых банках даже предусмотрены штрафы за досрочное погашение кредита, если погашение проходит раньше, чем через 12 месяцев», — отметили в АКАБ.

«Сама программа льготного кредитования очень востребована среди наших граждан. По состоянию на 19 августа 2022 года по программе принято 31 538 заявок на приобретение автомобиля, из них одобрено 12 483 на сумму 95,517 миллиарда тенге. Всего выдано 10 015 автомобилей на сумму 77,068 миллиарда тенге», — привели данные в ассоциации

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