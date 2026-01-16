В Костанай планируется начать процедуру предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в жилом массиве «Кунай». Об этом сообщил Марат Темирбаев, руководитель отдела земельных отношений акимата города.
Согласно действующему проекту детальной планировки, в массиве «Кунай» предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов на 1967 земельных участках. По словам Марата Темирбаева, по 1668 участкам, предназначенным для ИЖС, предлагается приступить к процедуре их предоставления гражданам, состоящим в очереди.
Очередникам, прошедшим актуализацию личных данных, необходимо будет явиться в Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная для определения границ земельного участка и получения координат. Эти данные потребуются для дальнейшей подачи заявления на предоставление земли.
Отмечается, что каждый очередник, получивший участок, будет персонально предупреждён о запрете перепродажи и изменении целевого назначения земли. Данные ограничения установлены требованиями Земельного кодекса Республики Казахстан и будут зафиксированы в договоре аренды.
Кроме того, арендаторы обязаны вести строительство строго в соответствии с типовыми эскизными проектами, утверждёнными в ПДП, а также соблюдать действующие строительные нормы и правила. В частности, необходимо возвести ограждение, складировать строительные материалы исключительно в границах своего участка и не допускать захламления прилегающей территории.
В акимате подчеркнули: в случае невыполнения установленных требований договор аренды будет расторгнут, а земельный участок передадут следующим гражданам, состоящим в очереди.
