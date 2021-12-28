Скинула видео не в тот чат: подробности избиения детей в детском саду

Разбитые губы и многочисленные гематомы. Видео в социальных сетях из детского сада Алматы шокировало всех казахстанцев. На кадрах видно, как воспитатель бьет детей скалкой, передает astanatv.kz

Видео побоев, как оказалось, нерадивый педагог в соцсети выложила сама. Планировала посоветоваться со знакомыми, как устранить гематомы. Но перепутала чаты в мессенджерах и ролик попал в родительскую группу. Как выяснилось, избивает малышей женщина уже не в первый раз. А дети, чтобы избежать наказания, каждый день покупали воспитателю конфеты.

Кадры избиения детей в детском саду Алматы повергли родителей в шок. Видео случайным образом оказалось в родительском чате. Воспитательница перепутала группы в мессенджере. На кадрах видно, как педагог избивает детей скалкой. Родители подняли шум. Выяснилось, что таким жестоким методом воспитывают детей в данном саду уже давно.

«Мы увидели видео, на котором воспитательница кричит и называет ребенка идиотом. С этого все началось. Потом написала одна из мам, сказала, что у ее ребенка химический ожог губ. Оказалось, что за непослушание воспитательница насильно наполнила рот малыша солью. В итоге сожгла губы. О ежедневных побоях воспитанники детского сада рассказывать родителям боялись. Воспитательница угрожала избить еще сильнее, — рассказывают родители малышей.

Чтобы избежать наказания, дети носили с собой конфеты. Пытались задобрить злого педагога.

«Я видела у внучки синяки. Когда спрашивала у воспитателей, они говорили, возможно, девочка упала. Я заходила у заведующей, попросила посмотреть по камерам. Теперь у меня возникает вопрос – куда она смотрела все это время? Сейчас у моей внучки, да и у других детей, психологические проблемы. Девочка каждую ночь в ужасе просыпается. Оказывается, воспитательница била их указкой, ремнем, вовремя сон часа, если ребенок не дай бог двинется, за волосы таскала. Условия даже хуже, чем в тюрьме», — говорит жительница Алматы Гульхан Оспанова.

«За каждого ребенка мы платим 30 тысяч тенге. А в итоге какие издевательства тут происходят. Да еще, оказывается они детей не кормят. Ребенок целый день голодный. Выходит, вечером из детского сада и просит кушать. А нам воспитатели присылают видео, будто бы все идеально. Руководство детского сада сообщило, что нерадивого педагога после случившегося уволили. По ее словам, ранее никаких претензий к уже бывшей воспитательнице не поступало», — говорит жительница Алматы Аруна Серикова.

«Она проработала у нас 2 года. Никаких нареканий в ее адрес не было. Этот инцидент произошел в первый раз. Мы сразу же в срочном порядке приняли меры. Сейчас она в нашем детском саду не работает», — сообщила заведующая детсадом Анар Нурсултанова.

По факту избиения полицией начато расследование. Заведено уголовное дело.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 140, часть 2 УК РК. Меру пресечения на период следствия определит суд. Обязательно мы установим, как часто такие факты имели место быть. Эта женщина непременно понесет наказание», — заверил официальный представитель ДП Алматы Салтана Азирбек.

Но за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего экс-педагог детского сада может отделаться штрафом либо арестом до сорока суток. Обеспокоенные родители малышей просят лишить лицензии и детский сад. Сама же воспитатель, похоже, своей вины не чувствует. В предоставленных родителями журналистам скринах переписок с женщиной, последняя предлагает оказывать услуги по воспитанию детей на дому.

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