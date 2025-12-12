USD 522.38 EUR 612.6 RUB 6.54

Перерасчет пенсии в Казахстане: как оформить

— Сегодня, 16:05
Изображение для новости: Перерасчет пенсии в Казахстане: как оформить

Фото Н.Луговской/alau.kz

В пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» разъяснили, как казахстанцы могут произвести перерасчёт пенсии, передаёт Zakon.kz.

Поводом стал вопрос от одного из граждан, который усомнился в правильности начисления своей пенсии и поинтересовался, можно ли подать заявление на перерасчёт в Центре обслуживания населения.

«Заявление на перерасчёт пенсии можно подать через ЦОН. Для этого необходимо обратиться в центр по месту регистрации с удостоверением личности и документами, подтверждающими основания для перерасчёта», – сообщили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан».



