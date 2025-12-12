В пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» разъяснили, как казахстанцы могут произвести перерасчёт пенсии, передаёт Zakon.kz.
Поводом стал вопрос от одного из граждан, который усомнился в правильности начисления своей пенсии и поинтересовался, можно ли подать заявление на перерасчёт в Центре обслуживания населения.
«Заявление на перерасчёт пенсии можно подать через ЦОН. Для этого необходимо обратиться в центр по месту регистрации с удостоверением личности и документами, подтверждающими основания для перерасчёта», – сообщили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан».
Семь часов в ледяной ловушке: история рыбака из Костанайской области, которая могла закончиться трагедией
Трагедия на переходе: в Костанае под колёсами авто погибла 68-летняя женщина
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.