Перераспределены сэкономенные деньги из бюджета Костанайской области

Бюджет Костанайской области на 2019 год изменен. Сэкономленные деньги, а это порядка 130 млн тенге, направлены для работы управлений в первые месяцы 2020 года, сообщает alau.kz

На внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты проголосовали за последние уточнения областного бюджета уходящего года. По словам специалистов, причиной изменения цифр стала экономия средств из дохода бюджета. Эти деньги решили направить на финансирование расходов различных управлений в начале 2020 года.

«На сегодняшней сессии предлагается снять экономию средств в сумме 131,3 млн. тенге по следующим администраторам: управление физической культуры и спорта — 46 млн. тенге, управление координации занятости и социальных программ — 37,9 млн. тенге, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — 32,9 млн. тенге, управление строительства, архитектуры и градостроительства — 9,7 млн. тенге», — сообщает заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Костанайской области Жанна Шаймарданова.

Примерно 5 млн тенге достанутся управлению образования, увеличив общую сумму на 2020 год на эту сферу до 53 млн тенге. По сравнению с 2019 годом, бюджет на образование вырастит в 2 раза. Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог из сэкономленных средств достанется лишь 100 тыс. тенге. Также 49,8 млн тенге предлагается направить на компенсацию потерь в связи с неисполнением доходной части бюджетов Карасуского, Костанайского районов и Аркалыка.

Бюджет Костанайской области на 2020 год составит больше 313 млрд тенге.