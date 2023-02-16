Перерезал горло. 19-летнему жителю Костанайской области вынесли приговор

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области за убийство осужден житель села Докучаевка Алтынсаринского района К. (ст.99 ч.1 УК).
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Судом установлено
18 ноября 2022 года жители села Докучаевка, проживающие по соседству, распивали спиртные напитки. В ходе застолья хозяин дома Кб. стал извиняться перед своим гостем К. за то, что год назад написал на него заявление по поводу кражи денег и сотового телефона, за что последнего осудили к ограничению свободы. Настойчивые действия разозлили подсудимого К. и он занавеской придушил потерпевшего Кб., после чего дважды перерезал ему горло кухонным ножом.
Вина подсудимого доказана, как его признательными показаниями и показаниями свидетелей-очевидцев, так и материалами уголовного дела, в том числе заключениями судебных экспертиз.
Позиция сторон
В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимому К. наказание в виде 13 лет лишения свободы. Подсудимый К. чистосердечно раскаялся в содеянном.
По наказанию
Санкция ст.99 ч.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, подсудимого признано его чистосердечное раскаяние в содеянном.
Отягчающим обстоятельством признано совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения.
С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд назначил подсудимому К. наказание в виде 12 лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. При этом, к окончательному наказанию частично присоединено неотбытое наказание в виде ограничения свободы по предыдущему приговору.