Перерезал горло. 19-летнему жителю Костанайской области вынесли приговор

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области за убийство осужден житель села Докучаевка Алтынсаринского района К. (ст.99 ч.1 УК).

Судом установлено

18 ноября 2022 года жители села Докучаевка, проживающие по соседству, распивали спиртные напитки. В ходе застолья хозяин дома Кб. стал извиняться перед своим гостем К. за то, что год назад написал на него заявление по поводу кражи денег и сотового телефона, за что последнего осудили к ограничению свободы. Настойчивые действия разозлили подсудимого К. и он занавеской придушил потерпевшего Кб., после чего дважды перерезал ему горло кухонным ножом.

Вина подсудимого доказана, как его признательными показаниями и показаниями свидетелей-очевидцев, так и материалами уголовного дела, в том числе заключениями судебных экспертиз.

Позиция сторон

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимому К. наказание в виде 13 лет лишения свободы. Подсудимый К. чистосердечно раскаялся в содеянном.

По наказанию

Санкция ст.99 ч.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, подсудимого признано его чистосердечное раскаяние в содеянном.

Отягчающим обстоятельством признано совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд назначил подсудимому К. наказание в виде 12 лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. При этом, к окончательному наказанию частично присоединено неотбытое наказание в виде ограничения свободы по предыдущему приговору.

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