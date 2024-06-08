Перерезали трос альпинисту в Костанайской области

О краже стройматериалов, приобретенных на бюджетные деньги, сообщает рудненский инстаграм аккаунт @iagorodkz

В городе, за счет бюджетных средств, идет ремонт крыш и стен домов на центральной улице Ленина. Очевидцы сняли, как неизвестные уносят рулоны бикроста, которые, до этого, были просто сброшены с крыши. В результате с ремонтных площадок в общем исчезло два десятка рулонов. Кроме того, сообщается о факте опасного вредительства, перерезании троса, на котором был закреплен промышленный альпинист, и человека удержал только страховочный пояс.

Отвечая на запрос журналиста в ДП Костанайской области сообщили, что по факту хищения кровельного материала (рулоны бикроса) , имевшего место в Рудном в конце мае , возбуждено уголовное дело, по которому проводятся все необходимые следственные действия.

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