С 17 сентября в Казахстане вступают в силу поправки в Уголовный кодекс, значительно усиливающие наказания за незаконное пересечение государственной границы и организацию незаконной миграции. Соответствующий закон подписал Глава государства 16 июля 2025 года. Об этом сообщает департамент ПС КНБ РК по Костанайской области.

Департамент пограничной службы КНБ РК по Костанайской области сообщает, что изменения затрагивают статьи 392 и 394 УК РК, предусматривая более строгие штрафы и длительные сроки лишения свободы. По статье «Умышленное незаконное пересечение государственной границы» по части 1 статьи увеличен срок лишения свободы с 1 года до 3 лет и штраф с 1000 МРП до 2000 МРП.

Введена новая часть 1-1, которая предусматривает деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, лицом, в отношении которого установлен заведомо известный ему запрет (временное ограничение) на въезд в Республику Казахстан либо выезд из Республики Казахстан.

За деяния указанные предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 3000 МРП либо лишением свободы на срок до 4 лет, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.

Теперь наказание по части 2 составляет от 4 до 7 лет лишения свободы. Ранее максимальный срок составлял 5 лет.

По статье «Организация незаконной миграции» по части 1 статьи максимальный срок лишения свободы увеличен с 2 до 3 лет, штраф увеличен с 2000 МРП до 3000 МРП. По части 2 статьи максимальный срок лишения свободы увеличен с 5 до 7 лет и штраф с 5000 МРП до 7000 МРП. По части 3 статьи максимальный срок лишения свободы увеличен с 7 до 10 лет.

С вступлением поправок в силу данные составы правонарушений переходят из категории небольшой тяжести в среднюю. Это означает, что уголовная ответственность будет наступать не только за совершение, но и за приготовление или покушение на преступление.

Пограничная служба отмечает, что при расследовании особое внимание будет уделяться фактам групповых действий, предварительного сговора и повторных нарушений.

Департамент ПС КНБ РК по Костанайской области призывает граждан быть бдительными.

