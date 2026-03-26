USD 482.33 EUR 557.57 RUB 5.74

Переселенцев обяжут работать: в Казахстане меняют правила переселения

— Сегодня, 09:52
pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект поправок в Правила добровольного переселения граждан, направленный на повышение мобильности рабочей силы, передаёт Zakon.kz.

Документ подготовлен для повышения эффективности программ переселения и улучшения закрепляемости граждан в принимающих регионах.

В ведомстве отмечают, что отсутствие официальной занятости часто приводит к повторной миграции и увеличивает нагрузку на местные бюджеты.

В связи с этим предлагается ввести обязательное требование для кандасов и переселенцев — трудоустраиваться в регионе расселения с подтверждением занятости и уплатой социальных отчислений.

Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и будет доступен для публичного обсуждения до 6 апреля 2026 года.


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.