Переселенцев обяжут работать: в Казахстане меняют правила переселения

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект поправок в Правила добровольного переселения граждан, направленный на повышение мобильности рабочей силы, передаёт Zakon.kz.
Документ подготовлен для повышения эффективности программ переселения и улучшения закрепляемости граждан в принимающих регионах.
В ведомстве отмечают, что отсутствие официальной занятости часто приводит к повторной миграции и увеличивает нагрузку на местные бюджеты.
В связи с этим предлагается ввести обязательное требование для кандасов и переселенцев — трудоустраиваться в регионе расселения с подтверждением занятости и уплатой социальных отчислений.
Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и будет доступен для публичного обсуждения до 6 апреля 2026 года.
