Сколько человек переехали и сколько вернулись

Из 66,2 тыс. граждан, переселившихся из южных регионов Казахстана в северные в рамках государственной программы добровольного переселения, 3,6 тыс. человек вернулись на прежнее место жительства. Такие данные привело министерство труда и социальной защиты населения РК в ответе на депутатский запрос, передаёт BAQ.KZ.

Ведомство уточнило, что доля вернувшихся составляет около 6% от общего числа участников программы.

Рост внутренней миграции

По информации Бюро национальной статистики, за девять месяцев 2025 года место жительства сменили 1 млн 326 тыс. человек.

Из них межрегиональная миграция составила 619 тыс. человек, что на 22,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В Минтруда отмечают, что добровольное переселение из южных в северные регионы остаётся одной из ключевых мер по перераспределению трудовых ресурсов и содействию занятости населения.

Влияние на миграционный баланс северных регионов

С начала реализации программы в северные области переехали 66,2 тыс. человек. В министерстве подчеркивают, что принимаемые меры помогли сократить отрицательное миграционное сальдо в регионах с сокращающимся населением.

По сравнению с 2019 годом этот показатель уменьшился на 36% — с минус 53 тыс. до минус 34 тыс. человек, то есть почти на 19 тыс. человек.

Отберут право на досрочную пенсию у части казахстанцев В сфере трудовых отношений и социального обеспечения Казахстана готовятся по-настоящему серьёзные изменения. На портале «Открытые...