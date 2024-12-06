Жительница Жамбылской области по программе переселения приехала в район Беимбета Майлина Костанайской области, где трудоустроилась в районной больнице. Находясь в селе Әйет, задалась преступным умыслом, направленным на получение сертификата экономической мобильности на приобретение жилья в селе Оренбургское района Б.Майлина, в котором фактически проживать не собиралась. С этой целью пообещала коллеге купить у неё квартиру. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Направив в центр занятости акимата района заявление, она попросила назначить и выплатить ей субсидии на возмещение расходов по приобретению жилья в связи с трудоустройством. Филиал центра трудовой мобильности по Костанайской области перечислил на счет продавца 4 млн тенге. Их покупатель потребовала от продавца вернуть, в связи с отказом от покупки. Договор о продаже квартиры был переоформлен, а 4 млн тенге возвращены несостоявшемуся покупателю, которая использовала их для собственных нужд.

Тем самым, акимату района причинен крупный материальный ущерб.

В ходе судебного разбирательства прокурор заключил с подсудимой процессуальное соглашение о признании вины, в котором просил признать ее виновной в мошенничестве. Подсудимая полностью признала вину, раскаявшись в содеянном. Смягчающими обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. Отягчающих – не установлено.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, обстоятельств по делу, а также частичного возмещения материального ущерба, подсудимая признана виновной и ей назначено наказание – 3 года ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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