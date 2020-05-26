Пересмотр заявки на 42 500 тенге: о списке документов рассказали в Минтруда

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Зачем нужны налоговые декларации и выписки со счетов предпринимателей для пересмотра заявки на выплату 42 500 тенге, объяснил вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, передает Tengrinews.kz.
«Алгоритм был выстроен таким образом, чтобы работодатели за своих работников могли подтвердить факт потери доходов. К числу которых относятся данные документы (налоговые декларации и выписки со счетов. — Прим.). Никаких вмешательств в плане коммерческих тайн не предполагается», — сказал Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК.
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