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Пересмотр заявки на 42 500 тенге: о списке документов рассказали в Минтруда

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Зачем нужны налоговые декларации и выписки со счетов предпринимателей для пересмотра заявки на выплату 42 500 тенге, объяснил вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, передает Tengrinews.kz.

«Алгоритм был выстроен таким образом, чтобы работодатели за своих работников могли подтвердить факт потери доходов. К числу которых относятся данные документы (налоговые декларации и выписки со счетов. — Прим.). Никаких вмешательств в плане коммерческих тайн не предполагается», — сказал Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения обратился к казахстанцам, которым отказали в выплате 42 500 тенге. За наемных работников заявления должны подать работодатели, которым было отказано в назначении социальной выплаты. Самостоятельно могут подавать заявления граждане, которые являются индивидуальными предпринимателями, которые работают сами за себя; лица, которые осуществляют частную практику, либо работают по договорам гражданско-правового характера.
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