Пересмотр заявки на 42 500 тенге: о списке документов рассказали в Минтруда

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения обратился к казахстанцам, которым отказали в выплате 42 500 тенге. За наемных работников заявления должны подать работодатели, которым было отказано в назначении социальной выплаты. Самостоятельно могут подавать заявления граждане, которые являются индивидуальными предпринимателями, которые работают сами за себя; лица, которые осуществляют частную практику, либо работают по договорам гражданско-правового характера.