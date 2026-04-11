Пересмотр закона о животных в Казахстане: эвтаназия через 5 дней и новые категории

В Казахстане пересматривают закон «Об ответственном обращении с животными». Основные изменения касаются регулирования численности бродячих животных. Депутаты считают, что действующая система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат) не показывает достаточной эффективности, поэтому предлагается внедрить новые подходы.

Согласно поправкам, животных планируют разделить на несколько категорий. Первая — домашние. В случае потери такого питомца его смогут вернуть владельцу, если он чипирован. Вторая категория — безнадзорные животные, у которых, возможно, есть хозяин. Для них предусмотрен срок содержания в 60 дней: за это время владелец может найтись. Третья категория — бездомные животные. Если в течение пяти дней не объявится даже потенциальный хозяин, допускается их эвтаназия.

ЕДИЛ ЖАНБЫРШИН, депутат Мажилиса Парламента РК:

Если у собак есть чип — владелец моментально обнаруживается, потому что в чипе есть все данные: кто хозяин, адрес, телефон. Я предлагал установить срок в 15 дней, но рабочая группа решила, что это много — это требует больших бюджетных средств.

По словам депутата, содержание одной собаки обходится примерно в 5500 тенге в сутки. После стерилизации животное также должно находиться в приюте, что увеличивает расходы. При действующей программе ОСВВ, когда животное возвращают в среду обитания, бюджет несет значительные затраты. В то же время эвтаназия обходится примерно в 11 тысяч тенге. По подсчетам мажилисмена, это позволяет снизить расходы почти в семь раз.

При этом сроки содержания животных до эвтаназии не являются окончательными — их смогут регулировать на местном уровне.

ЕДИЛ ЖАНБЫРШИН, депутат Мажилиса Парламента РК:

Мы даем полномочия местным маслихатам. Они могут продлевать сроки. Минимально — 5 дней, но по решению маслихата этот срок может быть увеличен в зависимости от финансирования.

Однако предлагаемые изменения вызывают обеспокоенность у зоозащитников. В Костанайской области координатор программы ОСВВ Ольга Соловьёва считает, что такие меры могут стать шагом назад.

ОЛЬГА СОЛОВЬЁВА, зоозащитница:

К сожалению, это шаг назад. Несмотря на обязательное чипирование, в Костанае зарегистрировано всего 292 собаки. При этом фактически их значительно больше. Животных часто выбрасывают или теряют.

По словам зоозащитницы, система ОСВВ начала приносить результаты лишь в последние два года. При этом новые поправки, по её мнению, не обеспечат полной безопасности и не снизят риски нападений.

ОЛЬГА СОЛОВЬЁВА, зоозащитница:

Мы 20 лет убивали — и это было неэффективно. Нужно бороться не с последствиями, а с причинами: контролировать владельцев и ограничивать попадание животных на улицу.

Вопрос ответственности владельцев также обсуждался в Мажилисе. Депутаты поднимали тему ужесточения наказания за жестокое обращение с животными, однако эти нормы в текущий законопроект не вошли.

