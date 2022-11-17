Пересмотреть длительность уроков и перемен в школах предлагает Минздрав

В казахстанских школах хотят ограничить время использования планшетов на уроках. Проект новых правил опубликовали на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz

Согласно проекту, длительность использования планшетов, компьютеров и видеотерминалов детьми во время уроков составит:

в предшкольных, дошкольных группах и 1 классах – не более 15 минут;

во 2-3 классах – не более 20 минут;

в 4-5 классах – не более 25 минут;

в 6-8 классах – не более 25 минут;

в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

Также в проекте документа корректируется длительность занятий и перерывов. Перерывы между занятиями в предшкольных классах должны быть не менее десяти минут. Для учащихся предшкольных классов будут проводить не более четырёх уроков в день продолжительностью 25-30 минут.

Публичное обсуждение этих предложений на портале «Открытые НПА» продлится до 30 ноября.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что в 2023 году более 400 тысяч первоклассников обеспечат планшетами. В министерстве просвещения в свою очередь отметили, что планшеты дополнят, а не заменят традиционные учебники, дадут дополнительные возможности для обучения и помогут решить проблему тяжёлых ранцев.