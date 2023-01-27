Пересмотреть исчисление времени планируют в некоторых регионах Казахстана

Казахстан планирует пересмотр исчисления времени в некоторых регионах, заявил председатель комитета технического регулирования и метрологии (КТРМ) МТИ РК Куаныш Еликбаев.
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«Комитетом формируется межведомственная рабочая группа с участием представителей центральных госорганов, акиматов и научно-исследовательских институтов для рассмотрения, экспертной оценки и выработки консолидированной позиции по данному вопросу (пересмотру исчисления времени – КазТАГ)», – сказал Еликбаев на коллегии комитета по итогам работы за 2022 год и планам на 2023 год в пятницу.
По его словам, в комитет поступают многочисленные обращения граждан и общественных организаций о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.
«Кызылординцы часто обращаются», – добавили в пресс-службе МТИ РК.
Ранее КазТАГ сообщал, что в Костанайской области жители также требуют вернуть часовой пояс в природное время. Люди отмечают, что рано утром из-за неправильного времени пояса у некоторых возникают проблемы с самочувствием. Невыспавшиеся водители попадают в ДТП.