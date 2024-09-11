Пересмотрят ли снятие пенсионных накоплений в Казахстане

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Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что запретов на снятие пенсионных накоплений на лечение зубов или для улучшения жилищных условий в Казахстане нет, передает корреспондент Zakon.kz.
Министр отметила, динамика второго полугодия показывает, что изъятие пенсионных накоплений идет также стабильно, но ниже уровня 2023 года.
«При этом никаких реформ в части, скажем, введения запрета на лечение в стоматологии или же на улучшение жилищных условий на сегодня не предусматривается», – рассказала Светлана Жакупова.
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