Пересмотрят тарифы на электроэнергию с 1 июля в РК

Министерство энергетики Казахстана подготовило проект поправок в предельные тарифы на электрическую энергию, передает zakon.kz
Как сообщили в ведомстве, в целях обеспечения стабильного энергоснабжения и планомерной модернизации генерирующих мощностей произведён пересмотр предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций страны.
По информации министерства, изменения направлены на создание необходимых финансовых условий для своевременного проведения ремонтных работ, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надёжности энергетического оборудования.
Скорректированные тарифы для энергопроизводящих организаций планируется ввести в действие с 1 июля 2026 года.
Проект документа размещён на портале открытых нормативно-правовых актов для публичного обсуждения. Ознакомиться с ним и оставить свои предложения можно до 30 июня.
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