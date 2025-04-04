По факту нанесения телесных повреждений 8-летнему ребенку проживающего в городе Лисаковск полицией начато досудебное расследование.
В настоящее время для выяснения обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные мероприятия. Осуществляются допросы, назначена экспертиза.
Информация о ребенке поступила 3 апреля текущего года от представителей органов опеки и администрации школы, так как мальчик не преступил к занятиям после каникул.
С целью защиты здоровья ребенка сотрудники ювенальной полиции поместили его в центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.
В настоящее время он находится с биологическим отцом.
Расследование взято на контроль.
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