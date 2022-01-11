Перестала работать платформа по досрочному снятию пенсионных накоплений

В Казахстане приостановлена работа платформы Отбасы банка enpf-otbasy.kz. Об этом сообщили в самой финансовой организации.

«В связи с действующим чрезвычайным положением и перебоями в работе интернета работа платформы enpf-otbasy.kz приостановлена до окончания действия режима чрезвычайного положения», – говорится в сообщении.

Платформа enpf-otbasy.kz принимает заявки на досрочное снятие пенсионных накоплений, пишет informburo.kz

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