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Перестала работать платформа по досрочному снятию пенсионных накоплений

kyzylorda-news.kz

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В Казахстане приостановлена работа платформы Отбасы банка enpf-otbasy.kz. Об этом сообщили в самой финансовой организации.

«В связи с действующим чрезвычайным положением и перебоями в работе интернета работа платформы enpf-otbasy.kz приостановлена до окончания действия режима чрезвычайного положения», – говорится в сообщении.

Платформа enpf-otbasy.kz принимает заявки на досрочное снятие пенсионных накоплений, пишет informburo.kz

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