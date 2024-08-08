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Перестала выходить на связь. В Костанайской области спасатели нашли заблудившуюся женщину

Фотография для новости Перестала выходить на связь. В Костанайской области спасатели нашли заблудившуюся женщину

Кадр из видео

В Костанайской области спасатели нашли заблудившуюся женщину, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

Инцидент произошел в Амангельдинском районе. Женщина 1958 года рождения пешком направилась в зимовку Алтыбас из села Амангельды. На протяжении девяти часов она не выходила на связь.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью к сотрудникам МЧС. Силами спасателей женщина найдена в 5-ти километрах от села Амангельды. В медицинской помощи не нуждалась.

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