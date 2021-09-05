Перестали пристёгивать детей и ездят пьяные за рулем. На кого завели уголовные дела?

За пятьдесят дней проведения в Костанайской области операции «Безопасная дорога», полицейскими было задержано 267 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

То есть в среднем по пять человек в день садились нетрезвыми за руль. Еще 13 человек, ранее были лишены прав, но все равно попались полицейским за рулем.

«Так, в 14:30, в посёлке Боровское Мендыкаринского района, полицейскими была остановлена автомашина ВАЗ 2131 под управлением водителя 1983 года рождения, который управлял автомобилем будучи лишенным права управления до 29 октября 2021-ого года. Согласно медицинского заключения, водитель находился в состоянии опьянения средней степени тяжести», — сообщил замначальника МПС ДП области Виталий Цой.

На водителя заведено уголовное дело. Среди грубых нарушений ПДД лидирует игнорирование ремня безопасности. За это привлечено к ответственности почти 199 водителей, из которых 465 не пристегнули в машине детей. Почти полторы тысячи раз полицейские останавливали пешеходов-нарушителей. Почти 1400 человек нарушили скоростной режим. Более чем в 650 случаях водители увлеклись разговором по телефону во время управления. Наказаны 20 человек лишенных прав на вождение, и 159 прав вообще не имевших.

«За различные нарушения ПДД водворено на штрафную стоянку 476 автомобилей, в том числе 257 автомобилей стоящих на учете в других государствах. Запрещена эксплуатация путем изъятия государственных номерных знаков 85 автомобилей. Выявлено 89 фактов незаконного переоборудования автомашин», — сообщил Виталий Цой.

В течение пятидесяти дней в регионе зафиксировано 42 ДТП, в которых 44 человека получили телесные повреждения, и 12 погибли.

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