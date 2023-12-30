Перестанут регулировать цены на рис, хлеб, молоко и яйца в Казахстане

В Министерстве торговли намерены поэтапно отказаться от госрегулирования цен на социально значимые продукты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

«К первому полугодию 2024 года планируется отказ от механизма введения предельных цен на социально значимые продовольственные товары по 9 продтоварам: соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо куриное (1-я категория), по которым наблюдается устойчивое 100-процентное отечественное производство», — сообщили в министерстве.

В последующем к первому полугодию 2025 года запланирован полный отказ от механизма введения предельных цен по еще 10 продтоварам: морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5-процентной жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5-процентной жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5-9-процентной жирности), белый сахар-песок, по которым импортозамещение составит порядка 100 процентов.

В министерстве пояснили что даст поэтапный отказ от госрегулирования цен. По данным министерства, это позволит уменьшить долю влияния государства на рыночные отношения. А это позволит отечественным производителям стать более конкурентоспособными на рынке.

«Данная мера необходима для обеспечения продовольственной безопасности на территории Казахстана. При этом заблаговременное распространение вышеуказанной информации позволит избежать социальную напряженность в обществе, а также обеспечит достаточную информативность населения», — подчеркнули в ведомстве.

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