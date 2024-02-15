Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей

Отдел предпринимательства, промышленности и туризма акимата города Тараза обратился с просьбой к предпринимателям, сообщает Zakon.kz.

«Вниманию предпринимателей! В последние годы в стране организация различных акций по бесплатной раздаче товаров сопровождается ажиотажем среди населения. Организаторы не принимают должных мер по обеспечению безопасности проведения таких мероприятий, в которых участвует большое количество людей, в том числе детей. Соответственно, это приводит не только к давкам, но и к потасовкам среди желающих получить бесплатные товары», – говорится в распространенном сообщении отдела предпринимательства.

В связи с этим там считают целесообразным поручить акимам регионов принять меры по недопущению проведения акций, различных мероприятий с предоставлением бесплатных услуг и раздачей бесплатных товаров.

«В связи с этим просим вас прекратить действия по оказанию бесплатных услуг и распространению бесплатных товаров и воздержитесь от проведения различных мероприятий», сообщили в отделе предпринимательства, промышленности и туризма акимата города Тараз.

11 февраля такая история произошла в Жанаозене. Причины были названы разные: бесплатная раздача цветов и раздача смартфонов.

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