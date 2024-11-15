Перевел деньги — стал соучастником? МВД предупреждает родителей

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило о случаях вовлечения подростков в незаконные финансовые схемы через интернет. По данным ведомства, злоумышленники часто находят молодых людей через мессенджеры, социальные сети или онлайн-игры, предлагая им якобы легкий способ заработка, сообщает polisia.kz
Как действует схема
Обычно подростку предлагают принять денежный перевод на свою банковскую карту, а затем отправить средства другому человеку или обналичить их, оставив себе небольшой процент в качестве вознаграждения.
Однако на самом деле такие операции могут быть частью схемы по отмыванию похищенных денег.
Мошенники используют так называемых «дропов» — людей, через счета которых проходят незаконно полученные средства. Это позволяет преступникам скрывать свои следы и затруднять расследование.
Какие последствия могут быть
В МВД подчеркивают, что даже неосознанное участие в подобных схемах может привести к серьезным последствиям.
Среди них — блокировка банковских счетов, проверки со стороны банков и правоохранительных органов, а также необходимость участия родителей в разбирательствах.
Что советуют в МВД
Полицейские рекомендуют подросткам не передавать третьим лицам данные банковских карт и доступ к мобильным банковским приложениям.
Также не следует соглашаться на предложения о «легком заработке», связанном с переводом или обналичиванием денег.
Если возникают сомнения, в МВД советуют обратиться за помощью к родителям или другим взрослым, которым можно доверять.
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