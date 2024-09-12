Перевернулся грузовик с зерном на трассе в Костанайской области

Полицией проводится проверка по факту опрокидывания грузовика с зерном. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На 535 километре автодороги М-36 Екатеринбург-Алматы вблизи посёлка Арман Костанайского района произошло дорожно-транспортное происшествие. 31-летний водитель грузового транспорта марки MАЗ с прицепом, перевозивший около 30 тонн зерна, совершил опрокидывание. Водитель ехал один, в ДТП не пострадал. С его слов он не смог справится с рулевым управлением. При проверке документов, полицейские установили, что транспортное зарегистрировано на одно из областных товариществ с ограниченной ответственностью. Транспорт с проезжей части подняли с помощью подъемного крана.

Сотрудники собирают материал, для принятия процессуального решения.

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