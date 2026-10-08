Перевёл миллион мошенникам: в Рудном получатель денег согласился вернуть сумму в рассрочку





Рудненский городской суд урегулировал спор о взыскании 1 млн тенге неосновательного обогащения. Стороны заключили соглашение в порядке судебной медиации.

Истец К. обратился в суд с иском к ответчику У. Как следует из обстоятельств дела, под воздействием мошеннических действий неизвестных лиц истец перевёл через мобильное приложение Home Credit Bank 1 млн тенге на банковский счёт ответчика.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Истец признан потерпевшим.

При содействии судьи-примирителя стороны договорились о возврате денег. По условиям соглашения ответчик обязался выплатить истцу 1 млн тенге в рассрочку — ежемесячно по 50 тысяч тенге.

Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по гражданскому делу.

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