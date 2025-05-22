В ближайшее время в Казахстане станет доступен перевод денег по номеру телефона между различными банками. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов. По его словам, в настоящее время Национальная платёжная корпорация поэтапно подключает банки к новой системе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«С девятью банками уже заключены договоры. Это «Народный банк», «Банк ЦентрКредит», Freedom Bank, Altyn Bank, RBK, Bereke, Forte, Home Credit Bank и «Нурбанк». Заключение договора означает, что банки уже начали разработку и техническое подключение», — рассказал Шолпанкулов.

По его словам, запуск межбанковских переводов по номеру телефона для клиентов первых пяти банков планируется в июне. Это «Народный банк», Freedom Bank, Altyn Bank, RBK и Home Credit Bank. Остальные участники будут подключаться поэтапно.

Он также подчеркнул, что суть нововведения не только в удобстве перевода по номеру, но и в том, что будет обеспечен межбанковский расчет по QR-коду.

«В прошлом году мы создали такую систему и сейчас продолжаем подключение. Это технологический процесс, многое зависит от готовности самих банков. У некоторых достаточно сложная ИТ-инфраструктура, из-за чего сроки затягиваются. Но, как говорилось в докладах, мы надеемся до конца года полностью завершить внедрение», — добавил Берик Шолпанкулов. По словам заместителя председателя Национального банка, использование единого QR-кода будет таким же удобным, как привычные банковские приложения. «Это будет то же самое ваше мобильное банковское приложение. Ну, для примера, скажем, что вы клиент банка А и вы пришли в магазин. Там стоит терминал другого банка — банка B. Вы из приложения своего банка можете просканировать в платежном терминале, и платеж пройдет. Для вас будет удобство в том смысле, что вы из того банка, из которого вам нравится, можете расплатиться в любом терминале. Теперь касательно тарифов, бесплатности и так далее — это история рыночная. Мы понимаем, что комиссии, которые банки, форумы и другие организации выставляют, идут на поддержание этой инфраструктуры, дорогостоящие серверы и так далее. Поэтому это рынок, они конкурируют, мы напрямую эти условия комиссии не регулируем», — пояснил он.

Тем не менее при Национальном банке создан специальный тарифный совет, в рамках которого с банками обсуждаются вопросы повышения доступности платежных услуг. Также было отмечено, что уже проводится системная работа по снижению комиссий. «Что касается комиссии к банкам, системная работа по снижению проводится. Если говорить о комиссии для предпринимателей, она складывается, как правило, из двух вещей. Есть ставка интерчейндж и так называемая комиссия непосредственно банков. Ставка интерчейндж, в которой идет Национальный банк за работу Национального банка, ЦРК, общественное сотрудничество с международной системой — эта ставка снизилась. «Благодаря конкуренции они (комиссии) становятся ниже, и единая система оплаты по QR-коду тоже будет соответствовать этим тенденциям. Но это не значит, что оплата по единому QR-коду обязательно будет бесплатной. Это еще обсуждается. Для потребителей, как и сейчас, она останется бесплатной», — заключил Берик Шолпанкулов

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