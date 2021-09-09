Перевод излишков пенсионных на жилищные депозиты: что будет с ценами на жильё в РК

С момента введения возможности досрочного снятия пенсионных средств на приобретение жилья прошло семь месяцев, и казахстанцы воспользовались этим. По данным с сайта ЕНПФ, с начала действия программы поступило 681 849 тысяч заявлений, из них отказано 263 722 заявителям, исполнено 414 282 заявления. С пенсионных счетов казахстанцев было перечислено 1,7 трлн тенге.

Часть из этой суммы была использована как для оплаты первоначального взноса, так и для частичного или полного погашения ипотечных займов. В середине августа портал Krisha.kz опубликовал данные по выплаченным кредитам. Всего с начала 2021 года казахстанцы досрочно выплатили более 47,8 тысяч ипотечных кредитов. На полное закрытие ипотечных займов было направлено 33,4 млрд тенге по 8494 заявкам. На частичное погашение – 130,3 млрд тенге по 56 067 заявкам.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Глава государства сообщил о разработке новой жилищной программы, оператором которой станет Отбасы банк. Токаев предложил разрешить перечисление части пенсионных на счёт в Отбасы банк для покупки жилья.

Глава государства отметил, что досрочное использование пенсионных стимулировало работников требовать от работодателей оплаты «вбелую», и эту тенденцию необходимо поддержать. По мнению президента, возможность перечисления средств из ЕНПФ в Отбасы банк позволит стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться.

Получится ли догнать растущие цены на жильё?

По данным Бюро национальной статистики, рост цен на жильё наблюдается с самого начала 2021 года.

Статистика за июль показала рост цен на первичное жильё – 10% по сравнению с январём-июлем 2020 года. Перепродажа благоустроенного жилья – на 22,7%, а аренда жилья подорожала на 11%.

Эксперты называют разные причины удорожания недвижимости, в том числе влияние пандемии коронавируса и желание продавцов вторичного жилья получить больше из-за всё тех же излишков на счетах в ЕНПФ.

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