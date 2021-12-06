Перевод пенсионных на депозиты в «Отбасы банк» откладывается до следующего года

Перевод части пенсионных на депозит в «Отбасы банке», анонсированный в сентябре, откладывается до следующего года. Тем, кто планировал перевести пенсионные на жилищный депозит, рассчитывать на это сейчас не стоит.

Как сообщили Krisha.kz в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, принятие поправок отложили на январь 2022-го. Сейчас приказ находится на согласовании в госорганах.

Инициативу по переводу части пенсионных на депозиты по системе жилстройсбережений анонсировали 1 сентября этого года. Президент РК Касым Жомарт Токаев поручал разрешить перечисление части пенсионных выше порога достаточности на сберсчёт в «Отбасы банке» для последующей покупки жилья.

Поправки подготовили ещё в октябре. Приказ находился на публичном обсуждении до 10 ноября, затем ушёл на согласования госорганов, где и находится до сих пор.

Поправки позволяли пополнять счета в «Отбасы банке» для покупки жилья в будущем. Особенно эта возможность помогла бы людям с минимальными излишками пенсионных — 500-600 тысяч тенге. Выполнение несложных условий позволило бы им через три года получить жилищный заём с минимальной процентной ставкой 3.5 %.

Для перехода на жилищный заём (также существуют промежуточный и предварительный) нужно:

— иметь депозит более трёх лет;

— накопить не менее 50 % от стоимости приобретаемого жилья;

— получить оценочный показатель не менее 16 (формируется исходя из сроков, дисциплины и размера накоплений).

Разумеется, такая возможность останется, но с января 2022 года она будет доступна не для всех желающих.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.