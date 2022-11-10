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Перевод времени. Архимед Мухамбетов встретится с жителями Костанайской области

inbusiness.kz

Встреча акима области Мухамбетова А.Б. с населением по вопросу перевода времени будет проведена в первой декаде декабря текущего года.

О месте и времени будет сообщено дополнительно в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «О проведении встреч акимов с населением».

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