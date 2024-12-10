Перевод времени в Казахстане вызвал большой резонанс в обществе. Один из вопросов который интересовал и интересует казахстанцев до сих пор — влияние нового времени на здоровье и биоритмы организма. Руководитель отдела стратегического развития и организационно-методической работы НИИ кардиологии и внутренних болезней Нурлан Абдикалиев поделился с корреспондентом BaigeNews.kz результатами масштабного анализа статистики по сердечно-сосудистым заболеваниям, который был проведен в свете перевода времени.

По данным исследования, проведенного в течение 15 дней до перевода времени 1 марта 2024 года и аналогичного периода в 2023 году, было отмечено снижение впервые выявленных больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в амбулаторной сети на 16,9%.

«Это очень важный показатель, который демонстрирует состояние здоровья казахстанцев. Поскольку хронические заболевания, выявленные позже, не позволяют составить точную картину», – отметил Нурлан Абдикалиев.

Кроме того, в исследовании сравнили статистику за первое полугодие 2023 и 2024 годов. Результаты показали, что в 2024 году количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями снизилось на 9,4%. Хотя в некоторых областях, таких как Абай и Жетысу, было небольшое повышение, в целом выводы указывают на устойчивую тенденцию к снижению.

Анализ данных за 15 дней до и после перевода времени также показал 10%-ное снижение заболеваний сердечнососудистой системы.

«Важно отметить, что официальная статистика не зафиксировала значительных изменений в выявлении пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, что и дает основание говорить о том, что перевод времени не оказал заметного влияния на эту сферу», — подчеркнул профессор.

Нурлан Абдикалиев, имея более 45 лет опыта в области кардиологии, поделился личными наблюдениями о влиянии переноса времени.

«Мне уже за 70 лет, у меня есть артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, но я быстро адаптировался к новому времени. Дискомфорт был, но он продолжался всего несколько дней. Для здоровья это не оказало продолжительного влияния», — рассказал врач.

Он также подчеркнул, что адаптация организма к новым условиям происходит естественно, так как человек – это саморегулирующаяся система.

Обсуждая реакцию постоянных пациентов, он отметил, что многие из них также ощущали дискомфорт, однако резкого обострения заболеваний не произошло.

Профессор Абдикалиев рекомендовал соблюдать режим сна, избегать вредных привычек, заниматься физической активностью и придерживаться здорового питания для более быстрой адаптации.

«Нарушение привычного режима сна может вызвать временный дискомфорт в виде усталости и рассеянности, но это проходит со временем. Быстрой адаптации способствуют режим сна и бодрствования, здоровое питание, хорошая физическая активность, отказ от вредных факторов», – заключил специалист.

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