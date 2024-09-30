Доля РФ в переводах из-за границы опустилась до минимума с весны 2022 года.

В августе через системы международных денежных переводов (СМДП) в РК из России поступило 5,1 млрд тг, что без поправки на инфляцию на 12% ниже, чем месяцем ранее, и почти на треть ниже, чем год назад, сообщает @DataHub_FCBK.

Значение стало номинально самым низким с марта 2022-го, а с учетом изменения цен – с февраля 2022-го. С поправкой на инфляцию уровень августа 2024-го ниже, чем уровень довоенного августа 2021-го. Доля РФ в общей структуре сейчас в итоге составила 25,6%. По сравнению с июлем разница не самая значительная, минус 1,3 п.п., но технически это самое низкое значение с марта 2022-го.

Впрочем, если брать за «норму» значения 2021-го, то доле еще есть куда падать – тогда она была ниже. К слову, показатели российской «Золотой короны», чей разработчик попал под санкции, к июлю тоже снизились, но не то чтобы резко. В структуре переводов за рубеж доля упала с 89,3% до 86,4%, из-за рубежа – с 55,4% до 51,7%.

Данные Нацбанка РК

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