С 2026 года казахстанские банки, платежные организации и операторы сотовой связи смогут приостанавливать финансовые операции на срок до пяти рабочих дней, если в них будут замечены признаки мошенничества. Сейчас максимальный срок блокировки составляет три дня, пишет digitalbusiness.kz
Изменения закреплены в поправках к Закону «О платежах и платежных системах», подписанных 30 июня 2025 года. Согласно новой редакции, в случае сомнительной транзакции организация вправе заморозить перевод и запросить у клиента подтверждающую информацию. Если пользователь не предоставит пояснений, счет или электронный кошелек могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств.
В случае, если операция будет признана безопасной, банк восстановит доступ к средствам. Если же транзакция действительно окажется мошеннической — информация о клиенте передается в правоохранительные органы, а сам пользователь попадает в специальную базу подозрительных операций.
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