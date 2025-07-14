С 2026 года казахстанские банки, платежные организации и операторы сотовой связи смогут приостанавливать финансовые операции на срок до пяти рабочих дней, если в них будут замечены признаки мошенничества. Сейчас максимальный срок блокировки составляет три дня, пишет digitalbusiness.kz

Изменения закреплены в поправках к Закону «О платежах и платежных системах», подписанных 30 июня 2025 года. Согласно новой редакции, в случае сомнительной транзакции организация вправе заморозить перевод и запросить у клиента подтверждающую информацию. Если пользователь не предоставит пояснений, счет или электронный кошелек могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств.

В случае, если операция будет признана безопасной, банк восстановит доступ к средствам. Если же транзакция действительно окажется мошеннической — информация о клиенте передается в правоохранительные органы, а сам пользователь попадает в специальную базу подозрительных операций.

Горячая вода вернется. Котельную в микрорайоне передали на госбаланс Сегодня у жителей 11-ти многоэтажек микрорайона Береке, а это свыше 2000 потребителей, появится долгожданная горячая...

Оплата медуслуг изменится в Казахстане. Токаев подписал закон Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты...

В Казахстане хотят информировать родителей о ставках детей В Казахстане обсуждают возможность внедрения функции, которая будет уведомлять родителей о попытке их ребёнка зарегистрироваться...