Как проверки мобильных переводов работают сейчас

На сегодняшний день банки обязаны передавать данные налоговикам о казахстанцах, которые получают более 100 переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд. По действующим правилам, это основание предполагать, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью, получая оплату за товар или услугу.

Что изменится?

В КГД отмечают, что теперь критерии для проверки могут быть изменены. Поправка находится на согласовании в Нацбанке.

«Рассматриваются следующие измнения: «Получение одним физлицом на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение 3 последовательных месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (в сумме 255 тысяч тенге в 2024 году)«, — сообщили в КГД.

Таким образом, когда заработает нововведение, проверять мобильные переводы физлиц будут лишь в том случае, если количество мобильных переводов казахстанцев превышает 100 на протяжении трех месяцев подряд, при этом общая сумма полученных денег уже должна будет превышать 255 тысяч тенге.

Когда и для кого вводят проверки мобильных переводов

Отметим, банки второго уровня обязаны представлять сведения по физическим лицам, подпадающие под признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

Банки обязаны фиксировать операции и предоставлять данные в органы госдоходов, если они подпадают под установленные критерии. Информация от банков предоставляется поэтапно:

с 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам;

с 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам;

с 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам;

с 2026 года – по остальной части населения.

По закону всех физических лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, ждет наказание: штраф составляет 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году), повторное совершение нарушения в течение года влечет штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге).

«Сокрытие объектов налогообложения влечет штраф в размере 200 процентов от суммы налогов, подлежащих уплате. Совершение повторного нарушения влечет штраф в размере 300 процентов от суммы налогов, подлежащих уплате», — добавили в КГД.

За невыдачу чека на первый раз предусмотрено предупреждение. Повторность в течение года влечет штраф в размере от 30 до 40 МРП (110 760 — 147 680 тенге).