2026 год станет временем адаптации как для бизнеса, так и для рядовых граждан: привычные финансовые модели перестраиваются, а прозрачность денежных потоков превращается в новую норму, сообщает digitalbusiness.kz

Налоговый эксперт Айдар Масатбаев в беседе с Digital Business отметил, что наступающий год принесёт повышенную нервозность — усиливающийся контроль за финансовыми операциями почувствуют на себе и предприниматели, и обычные казахстанцы. По его словам, у многих появятся новые «домашние обязанности».

Три критерия для контроля мобильных переводов

Ключевым фактором изменений станет налоговый контроль за мобильными переводами. Масатбаев пояснил, что с 1 января 2026 года внимание налоговых органов будет сосредоточено на тех, чьи операции по картам и мобильным кошелькам соответствуют сразу трём условиям:

переводы от 100 и более разных лиц;

за три последовательных месяца;

общая сумма за этот период превышает установленный порог

(в публичном поле обсуждается логика «12 МЗП ≈ 1 020 000 тенге»).

Именно сочетание этих трёх критериев может стать основанием для внимания со стороны налоговых органов к физическому лицу.

«Домашняя бухгалтерия» — новая реальность

По словам эксперта, тема контроля мобильных переводов психологически задевает людей сильнее всего, потому что касается практически каждого.

«Человек начнёт буквально тренироваться записывать переводы на свои карты в блокнот — и не потому, что он предприниматель, а потому что страшно “попасть под критерий”», — говорит Айдар Масатбаев.

Таким образом, 2026 год может сделать «домашнюю бухгалтерию» привычной практикой для многих граждан, которые захотят заранее понимать и отслеживать свои финансовые потоки, чтобы избежать лишних вопросов со стороны фискальных органов.

