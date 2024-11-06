Национальный Банк Казахстана совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам.

Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений.

При этом в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы. Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022).

Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года.

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