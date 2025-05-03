Новые подходы к мониторингу мобильных переводов в Казахстане будут внедрены не раньше 2026 года, передает LS.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса отметил, что подходы уже определены.

Так, если за три месяца подряд одно и то же лицо получает переводы от 100 различных источников и их сумма превышает 12 МЗП (сегодня это свыше 1 млн тенге), то такие переводы будут подлежать мониторингу.

«Эти меры уже закреплены в проекте Налогового кодекса, который сегодня принят мажилисом. Думаю, после согласования с сенатом мы с Нацбанком сможем вынести совместный приказ», – сообщил он.

Его также спросили о возможных сроках появления данного документа.

«Даже если мы условно примем эти нормы в мае или июне, то информацию от банков получим только по итогам года. То есть в 2026 году сможем мониторить данные за 2025 год. Мы проводим сверку раз в год», – резюмировал Е. Биржанов.

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